Подростки Хабаровского края примут участие в первом казачьем слете Фото: okean.org

Во всероссийском детском центре «Океан» проходит первый слет казачьих классов и объединений «Казачий Восток». Всего в мероприятии примут участие 98 человек от 12 до 17 лет. Казачата прибыли из регионов, относящихся к Уссурийскому и Забайкальскому казачьим войскам. Этих регионов восемь - Республики Бурятия и Якутия, Забайкальский, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Амурская область и ЕАО.

Из Хабаровского края на слет поехали 10 кадетов школы №6 Хабаровска. 11-летние школьники показали лучшие результаты в учебе и спорте.

- В сложившейся в мире ситуации работа с детьми и молодежью имеет огромное значение. Изучение традиционных ценностей казачества способствует воспитанию детей в духе патриотизма, традиционных семейных ценностей и любви к Родине, а также формированию уважения к исторической памяти. Проведение слета, на который отправились хабаровские казачата, как раз и направлено на воспитание патриотического сознания, уважения к своей культуре и стране, - рассказал атаман станицы «Амурско-Уссурийская» Константин Белинский.

На слете пройдет военно-спортивная игра «Казачий сполох» и «Спартакиада допризывной казачьей молодежи». Юные казаки смогут посетить выставку «Казачья воинская доблесть» и пройти тесты на знание отечественной истории.

Команды регионов представят презентацию, покажут уровень владения казачьим оружием, а также примут участие в песенном конкурсе «У походного костра», состязании по общефизической и строевой подготовке, соревнованиях по шахматам и мини-футболу.

Слет закончится 1 сентября. Команды, которые победят в общем зачете, смогут принять участие в финальных этапах всероссийских казачьих соревнований.

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