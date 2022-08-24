Схема движения автобусов по улице Тихоокеанской изменится в Хабаровске с 26 августа

Схема движения автобусов по Тихоокеанской изменится в Хабаровске с 26 августа Фото: Администрация Хабаровска

26 августа с 23:30 до 5:00 29 августа проезд по Тихоокеанской от Салтыкова-Щедрина до Профессора Даниловского будет закрыт для транспорта.

- Здесь будут приводить в порядок участок в районе остановки «Академия экономики и права», - рассказали в мэрии Хабаровска.

В связи с этим схема движения автобусов №№8, 11, 21, 23, 35, 47, 46, 46В, 49, 68, 71, 81 изменится:

- из центра города в направлении Базы КАФ автобусы №8 и 49 после «Топографической» по Тихоокеанской будут поворачивать на Шелеста, потом на Воронежскую, Бондаря, а затем - опять на Тихоокеанскую;

автобусы №№11, 23, 35, 71 после остановки «Железнодорожная больница» с Воронежской будут сворачивать на Бондаря, а с нее - на Тихоокеанскую;

- маршруты №21 и №81 после остановки «Степная» с Большой будут сворачивать на Воронежскую, Бондаря, Тихоокеанскую, Профессора Даниловского, а далее - по привычной схеме;

- автобусы №47 и №68 после «Степной» будут съезжать на Воронежскую, Бондаря, Тихоокеанскую и далее по маршруту;

- автобусы №46В в направлении Базы КАФ будут ехать до «Совхозной», потом сворачивать на Воронежскую, Бондаря и Тихоокеанскую.

Такая же схема движения будет установлена на маршрутах в обратном направлении.

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