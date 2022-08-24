Житель Магадана потерял 35 тысяч рублей при покупке автоколес Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Магадана обратился 40-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобильных колес.

Он позвонил продавцу по номеру телефона, указанному на сайте, и обсудил условия покупки и доставки товара. После этого на его электронную почту пришло письмо с реквизитами банковской карты мошенника, и мужчина перевел псевдопродавцу более 35 тысяч рублей.

Получив деньги, мошенник перестал отвечать на звонки. Оплаченные колеса мужчине так и не доставили, поэтому он обратился в полицию.

- Следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Максимальное наказание за преступление - до пяти лет лишения свободы.

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