Житель Магадана потерял 35 тысяч рублей при покупке автоколес
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В полицию Магадана обратился 40-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобильных колес.
Он позвонил продавцу по номеру телефона, указанному на сайте, и обсудил условия покупки и доставки товара. После этого на его электронную почту пришло письмо с реквизитами банковской карты мошенника, и мужчина перевел псевдопродавцу более 35 тысяч рублей.
Получив деньги, мошенник перестал отвечать на звонки. Оплаченные колеса мужчине так и не доставили, поэтому он обратился в полицию.
- Следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
Максимальное наказание за преступление - до пяти лет лишения свободы.
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