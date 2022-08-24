Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 5:16

Житель Магадана потерял 35 тысяч рублей при покупке автоколес

Получив от пострадавшего деньги, мошенник перестал выходить на связь
Диана КАЦКО
Житель Магадана потерял 35 тысяч рублей при покупке автоколес

Житель Магадана потерял 35 тысяч рублей при покупке автоколес

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Магадана обратился 40-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина нашел в интернете объявление о продаже автомобильных колес.

Он позвонил продавцу по номеру телефона, указанному на сайте, и обсудил условия покупки и доставки товара. После этого на его электронную почту пришло письмо с реквизитами банковской карты мошенника, и мужчина перевел псевдопродавцу более 35 тысяч рублей.

Получив деньги, мошенник перестал отвечать на звонки. Оплаченные колеса мужчине так и не доставили, поэтому он обратился в полицию.

- Следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Максимальное наказание за преступление - до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.