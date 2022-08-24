Жителя Магадана задержали за покупку большой партии наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане задержали 40-летнего местного жителя. 15 августа он вытащил из тайника сверток с наркотическим веществом весом 4,36 грамма. Внутри свертка была смесь табака и марихуаны, пропитанных гашишным маслом.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

- Максимальная санкция - лишение свободы на срок до трех лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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