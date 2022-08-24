Три судна с десятками рыбаков уносит в сторону Сахалина Фото: Правительство Хабаровского края

Утром 24 августа стало известно, что в Татарском проливе в районе острова Байдукова две несамоходные баржи и один катер сорвались с якорей. Их подхватило течением и унесло в сторону острова Сахалин. На борту суден находились люди. По информации МЧС Хабаровского края, там было 64 человека.

- Рыбаки пропали около острова Сахалин, но связь пока поддерживают. Сейчас проводится спасательная операция по поиску пропавших суден и оказанию помощи людям на борту, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

К рыбакам направился вертолет МЧС Ми-8 и выдвинулись два буксира. Пока спасательная операция продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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