РСХБ первым среди банков начал заверять ипотечные сделки электронной подписью c использованием государственного сервиса Госключ через портал «Госуслуги»

РСХБ реализовал интеграцию с приложением «Госключ» первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья.

- «Россельхозбанк» стремится максимально упростить процесс получения кредитов для клиентов-физических лиц. Электронная подпись - это надежный, проверенный инструмент. Интеграция площадки «Свое Жилье» с «Госключом» сделает процесс оформления сделки на жилье еще удобнее и быстрее, - отметила Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ.

«Госключ» - это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Для этого требуется наличие учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» со статусом «Подтвержденная». Электронная подпись позволяет работать с документами в режиме онлайн, она одобрена законом и равна собственноручной.

На портале «Свое Жилье» можно использовать электронную подпись при оформлении документов на ипотечные кредитные продукты «Россельхозбанка».

Подробную информацию по продуктам и сервисам РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Платформа «Свое Жилье» «Россельхозбанка» включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из двух тысяч объектов на первичном и 1,5 миллиона на вторичном рынке - за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости «Циан». Кроме того, здесь представлена вся продуктовая линейка «Россельхозбанка» по ипотеке.