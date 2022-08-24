Пропавших в Татарском проливе рыбаков эвакуируют в поселок Озерпах Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В поселке Озерпах Николаевского района готовятся к прибытию эвакуированных с дрейфующих судов рыбаков. По уточненным данным, на четырех баржах находятся 124 человека. На борт вертолета Ми-8 уже поднялись 15 человек.

- Пока запланировано временное размещение в Доме культуры. Это временная мера. За ними приедут машины и отвезут их в Николаевск-на-Амуре. У нас будет просто остановка. Пока никто не прибыл, - сообщили «КП» - Хабаровск» в администрации Озерпахского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Дополнительной информации о пострадавших или необходимости оказания медицинской помощи в администрацию поселка пока не поступало.

Напомним, из-за шторма морские суда сорвало с якоря в районе острова Байдукова. Их начало относить южнее в сторону острова Сахалин. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на борту находятся 124 человека.

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