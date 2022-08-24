Мэр Хабаровска поручил обезопасить школьников от террористической угрозы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске работает 70 муниципальных школ, 87 детсадов и 16 учреждений дополнительного образования. Они оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, телефонами с определителем номера. В 168 учреждениях установлена домофонная система, а в 114 есть металлоискатели.

- На развитие безопасности в школах и детсадах за три года было направлено 50 миллионов рублей из бюджета программы «Образование». В этом году будет направлено 20 миллионов на противодействие терроризму и модернизацию средств защиты, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Городское управление образования подало девять заявок на краевые субсидии в размере почти 45 миллионов, чтобы установить системы безопасности в учреждениях, где они отсутствуют.

- Защита детей от террористической угрозы - важный вопрос. На совещании в правительстве края уделили особое внимание вопросу организации охраны с участием частных компаний. Чтобы оплачивать услуги ЧОП, в год нужно 867 миллионов, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме прочего, нужно также заменить заборы, установить домофоны, видеонаблюдение и сигнализацию во всех образовательных учреждениях, обеспечить хорошее освещение территорий, создать пропускные пункты. Все это требует больших затрат. Для города, как и для края, эти суммы неподъемны. Поэтому управление образования Хабаровска направило обращения в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, депутату Госдумы Борису Гладких, в Общероссийский конгресс муниципальных образований.

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