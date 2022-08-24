Общероссийский Конгресс инженеров пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Началась регистрация на V Общероссийский конгресс инженеров «Наука - Инженер - Промышленность». Форум пройдет в Комсомольске-на-Амуре с 29 по 30 сентября. Сквозными темами мероприятия станут «Инновации в инженерии» и «Технологический прорыв в период санкций». Зарегистрироваться для участия можно до 28 сентября.

- В этот раз конгресс инженеров будет проводиться в новых условиях. Его задача - объединить усилия исполнительных органов власти, научно-образовательного и предпринимательского сообществ по созданию условий для технологической независимости России, а также продемонстрировать в этом роль Хабаровского края, - рассказал первый заместитель министра экономического развития края Максим Тарасов.

На форуме будут работать 13 дискуссионных площадок. Организуют мастер-классы, инженерные квесты, «Фабрику процессов» и экскурсию на производственные предприятия Комсомольска-на-Амуре. На мероприятии продемонстрируют инновационные разработки и технические достижения краевых предприятий. Впервые в конгрессе примет участие команда детского технопарка «Кванториум» - они продемонстрируют свои умения в управлении дронами.

В конгрессе также примут участие представители российских министерств и ведомств, научного и бизнес-сообществ, молодые предприниматели и крупнейшие работодатели региона. В мероприятиях примут участие более 700 человек.

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