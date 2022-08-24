Погода в Хабаровске 25 августа не улучшится Фото: Олег УКЛАДОВ

25 августа в Хабаровске ожидается кратковременный дождь, но большая часть дня пройдет без осадков. Ночь будет прохладной. Воздух охладится до 11-13 градусов. Днем слегка потеплеет, но жары ждать не стоит. Температура поднимется до отметок от +21 до +23 градусов. Легкий ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

- Погода в Хабаровске сегодня будет меняться, но опасные метеорологические явления не ожидаются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровском крае будут лить дожди. Количество осадков станет меньше, чем в предыдущие дни, но все равно жителей региона ожидает пасмурная погода. По прогнозу синоптиков, немного потеплеет до +27 в центральной части края. На севере и юге воздух прогреется до 24-25 градусов, но ветер усилится до 22 метров в секунду.

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