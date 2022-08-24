ФАС оштрафовала дорожных подрядчиков из Хабаровского края и Приморья на 230 миллионов рублей

ФАС оштрафовала дорожных подрядчиков на 230 миллионов рублей
Фото: Администрация Хабаровска
230 миллионов рублей штрафа должны будут заплатить компании «Стройдорсервис» и «Хабаровскдорснаб». В апреле этого года ФАС признала их нарушителями антимонопольного законодательства. Они вступили в картельный сговор, поддерживая цены на торгах по строительству и ремонту дорог в Хабаровском и Приморском краях.
- Свою схему они реализовывали даже на торгах по проекту «Безопасные и качественные дороги». Они заключили госконтракты на общую сумму больше девяти миллиардов рублей, - рассказали в УФАС по Хабаровскому краю.
На обе компании наложены штрафы, общая сумма которых составила почти 230 миллионов рублей (229 994 640 рублей). «Стройдорсервис» должен заплатить 183,9 миллиона, а «Хабаровскдорснаб» - чуть больше 46 миллионов.
Правоохранители рассматривают возможность завести уголовное дело на участников картеля по статье об ограничении конкуренции.
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