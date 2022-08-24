Фельдшерско-акушерский пункт откроют в поселке Тумнин Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Краевое министерство строительства готовит к сдаче фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тумнин Ванинского района. ФАП сможет принимать до 25 человек за одну смену. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию ожидается в октябре этого года.

- Помимо лечебных кабинетов в новом фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены помещения для постоянного проживания медперсонала. Объект будет обеспечен водоснабжением, отоплением и канализацией, - рассказал министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы региона «Развитие здравоохранения Хабаровского края».

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