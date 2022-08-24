Более 80 сотрудников направят в отдаленные медучреждения Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Медработников в сельские медицинские организации края приглашают в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С начала года в населенные пункты края направили работать около 20 человек, к декабрю заключат еще 83 договора.

- Интерес у правительства края и медиков обоюдный: приезжающий в глубинку выпускник вуза или переезжающий туда из города врач получает на обустройство миллион рублей, а сельское медицинское учреждение закрывает на пять ближайших лет одну из вакансий, в том числе и по особо дефицитным врачебным специальностям, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела кадровой политики и образования министерства здравоохранения Хабаровского края Роман Попов.

Участвовать в программе могут врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов. Размер выплат для врачей составляет от одного до двух миллионов рублей, для остальных специалистов - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, это зависит от расположения отдаленного населенного пункта. При заключении договора специалист обязывается работать в медицинском учреждении не менее пяти лет.

В прошлом году благодаря госпрограмме к работе в отдаленных местностях привлекли 68 специалистов. Медработников в сельские медицинские организации края привлекают в рамках программы «Земский доктор/фельдшер».

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