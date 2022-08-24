Суд Хабаровска вынес приговор двум мужчинам за убийство в Березовке

Суд Хабаровска вынес приговор двоим мужчинам за убийство в Березовке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое жителей села Березовка убили своего друга в заброшенном доме на Солнечной. Мужчины поссорились во время распития спиртного. Всего на вечере в полуразрушенном здании присутствовало пять человек.

- Между ними завязалась словесная перепалка. В итоге двое мужчин 33 и 49 лет нанесли приятелю 34 удара руками и ногами и один удар ножом в шею, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигуранты хотели, чтобы преступление осталось нераскрытым, поэтому связали проводами потерпевшего и оставили умирать. 39-летний мужчина скончался на месте. Свидетель произошедшего вызвал полицию.

- Мужчины признали вину частично. Один из них сказал, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения.

Суд Хабаровска признал их виновными в убийстве. Оба мужчины получили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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