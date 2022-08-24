В Хабаровске появится домостроительный комбинат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие будет изготавливать железобетонные изделия для строительства домов. Мощность производства сможет обеспечить строительство до 128 тысяч квадратных метров жилья в год. Производство будет запущено в марте следующего года.

- Инвестиционный проект реализует новый резидент ТОР «Хабаровск». Общая сумма вложений составит более 430 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта будет создано около 150 новых рабочих мест, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На данный момент уже заключили договоры аренды земельного участка, генподряда и договор поставки оборудования для производства. Разрабатываются проектные документы.

Производство примет участие в строительстве микрорайона «Вершины», площадь которого составляет 69 гектаров. Здесь построят жилые дома общей площадью более 484 тысяч квадратных метров. В районе построят четыре детсада, две школы, детскую поликлинику, 12 надземных парковок и коммерческие помещения.

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