В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении в крае режима повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой. 25-26 августа уровень реки составит около 500 сантиметров при неблагоприятной отметке в 450 сантиметров. Опасной считается отметка в 600 сантиметров - при таких значениях начинается подтопление низких мест города.

На данный момент подтоплены дачные участки на Большом Уссурийском, Кабельном и Дачном.

- На островной части краевого центра дежурят спасатели, зоны возможного подтопления находятся на контроле регионального правительства и ГУ МЧС России по краю. Дачников левобережья просят по возможности вывезти урожай и имущество. Жителей и гостей тех районов, где складывается неблагоприятная паводковая обстановка, спасатели призывают соблюдать меры личной безопасности, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ситуацию с паводками в крае контролируют. Для реагирования на ЧС сформировали группу сил из 5,5 тысячи человек, более 1,6 тысячи единиц техники и более 200 плавательных средств.

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