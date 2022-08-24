Плакали батареи и трубы: хабаровчанин вынес из дома незнакомки обогреватель и посуду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале мая этого года 52-летний мужчина проник на территорию частного дома через дыру в заборе, пока хозяйка была на работе. Злоумышленник взломал дверь и похитил ценные личные вещи женщины. Так, мужчина вынес из дома два телевизора, батареи, два обогревателя, садовые инструменты, кухонную плиту и посуду. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

Часть добычи мужчина сдал в металлолом, а технику продал случайным людям. На вырученные средства он приобрел алкоголь.

- Задержали мужчину сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по Хабаровску. Ранее в поле зрения полицейских он не попадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет принудительных работ. Приговор вступил в законную силу.

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