Вертолет продолжит эвакуировать людей с дрейфующих барж в Татарском проливе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Татарском проливе продолжается операция по спасению рыбаков с дрейфующих барж. Вертолет Ми-8, который эвакуировал ранее 16 человек, отправился на дозаправку и вернется назад за экипажем судна. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

- После дозаправки в Николаевске-на-Амуре воздушное судно вновь направится в район проведения спасательных работ. Вместе с тем в данный район направляется два буксира. Экипаж двух барж, которые прибило к берегу острова Сахалин в районе залива Ныйде, находится на суше, имеется запас продуктов питания, палатки, - добавил он.

Напомним, о ЧП в Татарском проливе стало известно утром 24 августа. Сразу после этого профильные ведомства приступили к спасательной операции, а силовики начали проверку по факту произошедшего. В эксклюзивном интервью «КП» - Хабаровск» и. о. капитана порта Николаевска-на-Амуре рассказал о возможных причинах произошедшего.

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