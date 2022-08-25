В воздухе Хабаровска отмечено повышенное содержание формальдегида

Нечем дышать: хабаровчане вдыхают канцерогенный газ вместо воздуха Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Государственной наблюдательной сети, в Хабаровске отмечается превышение концентрации формальдегида в воздухе в 2,4 раза. Этот канцерогенный газ относится к токсичным веществам второго класса опасности. Регулярный контакт с ним может вызвать раздражение глаз, носа и дыхательных путей. У людей с астмой могут участиться приступы.

Кроме формальдегида в Хабаровске превышена норма концентрации в воздухе взвешенных веществ. Это пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие.

- Повышение показателей вызвано антропогенным загрязнением (искусственным, связанным с действиями человека) и неблагоприятными метеоусловиями, - рассказали в минприроды Хабаровского края.

Также концентрация взвешенных веществ в воздухе повысилась и в Комсомольске. 23 августа специалисты зафиксировали превышение нормы в 1,8 раза.

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