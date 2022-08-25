Ехал, никого не трогал: легковушка перевернулась из-за обгонявшего ее авто в Хабаровске

Машина перевернулась в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

24 августа примерно в 20:40 случилась авария на Совхозной. В районе дома №79/1 перевернулась легковушка. Водитель «Сузуки Экскудо» ехал по своей полосе, когда перед ним появился другой автомобиль, обгонявший машину в своем ряду по встречке.

- Вывернув руль, водитель «Сузуки» не справился с управлением. Машину занесло, и она кубарем вылетела на обочину. 25-летняя женщина и двухлетняя девочка пострадали. Их забрали в больницу на обследование, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

На место прибыли сотрудники ДПС. Они устанавливают детали и обстоятельства аварии, разыскивают виновника ДТП.

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