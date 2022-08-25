Проезд по трассе Амурск – Омми закрыт с 25 августа до особого распоряжения Фото: Правительство Хабаровского края

С 25 августа движение транспорта по трассе «Амурск - Омми» перекрыли на неустановленный срок. Администрация Амурского района подписала распоряжение о приостановлении дорожного сообщения между населенными пунктами.

- Причиной перекрытия проезда стало подтопление отдельных участков трассы из-за прохождения паводка. Это создает угрозу безопасности водителей и их пассажиров, - рассказали в администрации района.

Проезд закрыт на участке с четвертого по 17-й километр трассы. Дата снятия ограничения не установлена. Машины не смогут ездить по трассе до особого распоряжения.

Напомним, что сейчас паводок проходит у Хабаровска. Уровень воды в Амуре достиг отметки неблагоприятных явлений. Жителей края предупредили о возможном затоплении дорог и частных участков, расположенных в низменных местах.

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