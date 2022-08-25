Прокуратура Хабаровска оштрафовала управляющую компанию за свалку мусора
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура Железнодорожного района провела проверку работы УК «ЖХК-Сервис». Было установлено, что компания проигнорировала требования исполнения жилищного законодательства. Руководство не проследило за сроками вывоза отходов с мусорной площадки. Из-за этого в одном из дворов города образовалась целая свалка, которая начала привлекать животных и грызунов.
- Гендиректору компании внесено представление. После этого все нарушения устранили, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Компанию «ЖКХ-Сервис», под управлением которой 43 дома в Хабаровске, оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
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