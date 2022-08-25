Двоих мужчин осудили в Хабаровске за убийство жителя Березовки

Двоих мужчин из Хабаровска осудят за убийство жителя Березовки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое мужчин из Березовки отправятся в колонию на 17 лет за убийство. 33-летний и 49-летний мужчины жестоко расправились с местным жителем.

Все трое - бездомные. 7 июля 2021 года они собрались вместе, чтобы распивать алкоголь. Вечер закончился масштабным конфликтом. В итоге двое мужчин избили 34-летнего друга до смерти.

- Они нанесли потерпевшему 34 удара руками и ногами и один удар ножом в шею, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Убийцы связали друга проводами и бросили умирать на полу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Преступников быстро вычислили и задержали.

- Мужчины признали вину частично. Один из них сказал, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Второй рассказал, что случилось, но утверждал, что не планировал убивать мужчину, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обоим фигурантам дали 17 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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