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Происшествия25 августа 2022 1:30

Желание разбогатеть обернулось для комсомольчанки потерей 21 миллиона

Жительница Комсомольска отдала мошенникам 21 миллион рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Жительница Комсомольска отдала мошенникам 21 миллион рублей

Жительница Комсомольска отдала мошенникам 21 миллион рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В полицию Комсомольска обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что на ее почту пришло письмо с интересным предложением о покупке акций одной из известных компаний. В сообщении была красочно расписана схема получения баснословной стабильной прибыли. Комсомольчанка ответила на письмо согласием на сотрудничество. Она попросила подробней рассказать о схеме работы.

- Женщине позвонил незнакомец и убедил ее в безопасности сделки. Она взяла кредит в размере 10 миллионов, добавила к ним свои 11 миллионов и в течение четырех дней переводила деньги на счета, которые ей продиктовал звонивший. Всего она перевела 21 миллион, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Своим «подвигом» женщина поделилась с дочерью. Та усомнилась в правдивости истории с высоким доходом и решила перезвонить лжеброкеру. Когда трубку никто не взял, женщины поняли, что это обман. Полиция завела уголовное дело и начала поиск мошенников. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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