Желание разбогатеть обернулось для комсомольчанки потерей 21 миллиона

Жительница Комсомольска отдала мошенникам 21 миллион рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В полицию Комсомольска обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что на ее почту пришло письмо с интересным предложением о покупке акций одной из известных компаний. В сообщении была красочно расписана схема получения баснословной стабильной прибыли. Комсомольчанка ответила на письмо согласием на сотрудничество. Она попросила подробней рассказать о схеме работы.

- Женщине позвонил незнакомец и убедил ее в безопасности сделки. Она взяла кредит в размере 10 миллионов, добавила к ним свои 11 миллионов и в течение четырех дней переводила деньги на счета, которые ей продиктовал звонивший. Всего она перевела 21 миллион, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Своим «подвигом» женщина поделилась с дочерью. Та усомнилась в правдивости истории с высоким доходом и решила перезвонить лжеброкеру. Когда трубку никто не взял, женщины поняли, что это обман. Полиция завела уголовное дело и начала поиск мошенников. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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