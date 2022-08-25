Школьники Николаевска сказали «Спасибо, учитель!» своим педагогам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всероссийская акция «Спасибо, учитель!» проходит в этом году в 79 регионах страны. Она началась 17 августа и продлится до 31 числа. Цель мероприятия - выразить благодарность педагогам за их нелегкий труд. К акции присоединились школьники из Хабаровского края.

- Я хочу сказать спасибо учителям первой школы. Они у нас самые добрые, честные, умные и справедливые. Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем знаний. Я горжусь тем, что учусь в этой школе, - сказала Карина Старогородцева, ученица восьмого класса школы №1 в Николаевске.

По словам Екатерины Колесниковой, преподавателя математики в школе №1, учителям важно, когда их поддерживают школьники. Их благодарности помогают черпать еще больше вдохновения на работу.

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