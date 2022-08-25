Фермеры Хабаровского края приступили к сбору урожая Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Хабаровском крае продолжается сбор урожая в фермерских хозяйствах. Урожай прошлого года, по сравнению с предыдущим, увеличился почти на треть. В этом году удалось сохранить объемы выращивания овощей.

- В текущем году в планах увеличить объемы производства еще минимум на 10% и достигнуть объемов производства более 50 тысяч тонн, - сказала Алена Селезнева, и.о. начальника управления АПК и племенной работы краевого минсельхоза.

Екатерина Ким уже более пяти лет выращивает в Сергеевке огурцы, баклажаны, капусту, морковь и картофель. Самую большую часть площадей хозяйства занимают томаты и перцы. Экспериментальные европейские сорта показали высокую урожайность. Фермер собрала уже три тонны овощей, и сбор продолжается.

Александр Долматов из Переяславки занимается пчеловодством уже больше шести лет, его пасека насчитывает 16 пчелосемей. Фермер занимается не только медом - он изготавливает свечи из пчелиного воска, мыло с прополисом, лечебные мази и настойки. В этом году урожай пчеловода составил 1,5 тонны меда.

Пчеловодством в крае занимаются более 300 производителей, общее число пчелосемей достигает почти 16 тысяч. Ожидается, что в этом году производство меда увеличится на 10% и составит около 450 тонн.

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