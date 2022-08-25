В Болоньском заповеднике сохраняется популяция дальневосточного аиста

Такие предварительные выводы удалось сделать во время научно-практической экспедиции в Болоньский заповедник (входит в состав дирекции «Заповедное Приамурье»), которую помогла организовать компания «Полиметалл».

В совместном выезде приняли участие директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н. Владимир Андронов, руководитель Болоньского заповедника Леонид Яснев, начальник отдела охраны окружающей среды Амурского гидрометаллургического комбината (входит в «Полиметалл») Андрей Панишев и молодой сотрудник АГМК, инженер-технолог Анна Бадмаева.

Участники экспедиции смогли охватить территорию Болоньского заповедника на самом важном его участке от кордона Килтасин до кордона Кирпу, изучить среду обитания дальневосточных аистов, понаблюдать за устройством их гнезд и состоянием популяции. На месте также удалось испытать квадрокоптер, который в прошлом году заповеднику помогла приобрести компания «Полиметалл» для проведения научной работы.

Справочно: Дальневосточный аист - одна из самых редких птиц в мире. В Азии его популяция только в последние годы стала восстанавливаться, одно из компактных мест обитания дальневосточного аиста в мире - это бассейн Амура, в том числе и Болоньский заповедник в Амурском районе. Аист, кстати, как и амурский тигр, это вершина пищевой цепочки и главный индикатор состояния экосистемы водно-болотных угодий.

- Экспедиция получилась плодотворной. Совместно с представителями комбината осмотрели территорию Болоньского заповедника. Увидели редкие виды птиц, в том числе дальневосточных аистов, которые уже вывели свое потомство. Подсчитали их и с помощью технических средств - квадрокоптеров - смогли заглянуть почти в каждое гнездо без особых помех для птиц, - отметил директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

Участники экспедиции поделились важными наблюдениями. Многие из пар аистов уже вывели потомство, спустя время птенцы совершили свои первые полеты. Встретились и новые пустые гнезда, которые, по всей видимости, обустроили молодые особи. А это значит, что они уже готовятся к следующему сезону, строят свое жилище, планируя вернуться после зимовки именно в Болоньский заповедник.

По предварительным данным, сегодня в заповеднике расположено 15 гнезд аиста (обустроенные как на деревьях, так и на искусственных опорах), общее число особей - около 80. Как оценивают ученые, популяцию возможно увеличить практически в два раза. Более точные данные о количестве краснокнижных птиц научные сотрудники «Заповедного Приамурья» предоставят осенью после изучения собранных материалов. В дальнейшем хорошим помощником в этом могла бы стать специализированная техника.

- Учитывая обширность территории Болоньского заповедника, современное оборудование просто необходимо. И мы уже совместно прорабатываем этот вопрос. На первом этапе планируется закупить две автономные видеокамеры. Их смогут установить в гнездах ранней весной следующего года, пока птицы еще не прилетели с зимовки из южных территорий Китая. Также рассматривается возможность приобретения фотоловушек, которые можно разместить по территории заповедника. В процессе оценим эффективность техники, - поделился планами начальник отдела охраны окружающей среды АГМК Андрей Панишев.

Он также добавил, что в рамках сотрудничества АГМК и Болоньского заповедника планируется реализовать ряд проектов по экопросвещению в Амурском районе.

Справочно: Болоньский заповедник образован в 1997 году для сохранения и изучения водно-болотных комплексов Нижнего Приамурья. Через его территорию пролегают важнейшие в Приамурье миграционные пути околоводных птиц. Болоньский заповедник является территорией гнездования краснокнижных популяций птиц, среди которых - дальневосточный аист, орлан белоплечий, японский журавль, скопа, мандаринка и другие.