Михаил Дегтярев встретился с главой МЧС в Москве Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Михаил Дегтярев встретился с министром МЧС России Александром Куренковым во время рабочей поездки в Москву. На встрече обсудили несколько вопросов, в том числе текущую ситуацию с паводками в крае и прогнозы ее развития на ближайшую неделю.

На данный момент гребень паводка проходит по территории ЕАО. В течение суток он подойдет и к Хабаровску. В следующие несколько дней уровень реки может продолжить повышаться.

Спасатели ежедневно объезжают участки, которые могут попасть в зону подтопления. МЧС находится на постоянной связи с главами районов и населенных пунктов.

Также на встрече обсудили операцию спасения моряков, которые находились на четырех баржах, накануне сорвавшихся с якорей.

- На суднах была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. С одной из барж сотрудники МЧС эвакуировали 38 граждан. Сейчас там остались лишь те, кто обеспечит ее обратную буксировку. Остальные три судна течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. И в настоящий момент опасность никому не угрожает, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Губернатор края поблагодарил министра МЧС и специалистов, принявших участие в спасательной операции, за оперативную и профессиональную работу.

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