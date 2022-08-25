Умная колонка «VK Капсула с «Марусей»: идея полезного подарка к 1 сентября от «Ростелекома»

Умная колонка «VK Капсула» с голосовым помощником «Маруся» может стать хорошим подарком к началу нового учебного года. Голосовой помощник «Маруся» отлично ладит с детьми любого возраста: находит в интернете ответы на разные вопросы, помогает развиваться и учиться новому.

Дошкольникам «Маруся» может рассказывать сказки, загадывать загадки, играть с ними в игры. Например, можно запустить интерактивную сказку - достаточно сказать: «Включи интерактивную сказку». Также поможет с выбором, пришлет текст на телефон, и пока родители читают вслух, включит фоновые шумы, звуки и музыку. Так история станет красочнее и реальнее.

Школьникам умная колонка поможет выучить таблицу умножения, найти ответы на вопросы, переведет слова на разные языки, расскажет интересную информацию, например, о крупнейших музеях мира, отправится с ребенком в космический квест или просто поболтает на заданную тему.

Голосовой помощник «Маруся» умеет включать музыку, запускать персональные подборки и плейлисты друзей из VK. Можно подключить телефон к капсуле по Bluetooth и слушать музыку из других сервисов. Динамики колонки обеспечивают чистый звук без искажений на любой громкости.

Также «VK Капсула» станет незаменимым помощником для дома, помогая решать различные повседневные задачи. С ее помощью можно голосом управлять цифровыми услугами «Ростелекома»: видеосервисом Wink и умным домом. Голосовой помощник «Маруся» найдет в Wink фильм или сериал, переключит каналы, отрегулирует громкость. «Маруся» помогает управлять умным домом: исполняет команды для облачного домашнего видеонаблюдения, освещения и датчиков безопасности.

- Маруся» отлично справляется с функциями домашнего помощника и собеседника как для детей, так и для взрослых. С ней все просто - нужно сказать, и она исполняет: включает, заказывает, звонит. По вашей просьбе «Маруся» установит будильник, расскажет о погоде, закажет такси или еду, прочитает почту или сообщения из VK, совершит звонок. Просто спросите: «Маруся, что ты умеешь?» И она сама все расскажет. Доверяйте часть дел голосовому помощнику, и у вас освободится время для более важных вещей, - рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Есть два варианта колонки, которые различаются по внешнему виду и размеру, - «VK Капсула» и «VK Капсула Мини». В мини-версии колонки добавлен цифровой светодиодный дисплей, который показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции голосового помощника и другие данные. При этом мощность звука у нее одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением и составляет 5 Вт.

Умные колонки «VK Капсула» и «VK Капсула Мини» можно заказать на сайте rt.ru, через единый номер 8 800-100-08-00. Колонку доставят на дом в удобное для клиента время.