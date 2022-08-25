20 учителей из Хабаровского края пройдут отбор на участие в новом телешоу Фото: Правительство Хабаровского края

20 учителей Хабаровского края пройдут отбор в новое телешоу «Классная тема». Заявки на участие подали более шести тысяч учителей из всех регионов России, а также из ДНР и ЛНР.

Цель проекта, посвященного современным учителям - представить самых ярких педагогов и повысить престиж их профессии. Главный приз - авторская программа на федеральном телеканале. Участниками стали как молодые педагоги, так и учителя с опытом.

- Это первое шоу в федеральном эфире, посвященное педагогам, их урокам и достижениям, которое наглядно покажет, что такое современный учитель. В прошлом году я стала участницей первого всероссийского форума классных руководителей. Уверена, что этот опыт и поддержка моих учеников помогут мне победить, - рассказала Екатерина Колесникова, учитель математики и информатики школы №1 Николаевска-на-Амуре.

Потенциальные участники уже прошли тестирование по своему предмету и записали видеовизитки, в которых представили собственные методики преподавания. Пройдут отбор семь учителей - им выпадет шанс сразиться за главный приз на глазах у телезрителей канала «Россия-1».

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