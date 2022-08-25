В мэрии Хабаровска подвели итоги пленарного заседания XIV конференции Водоканалов России

В мэрии подвели итоги пленарного заседания XIV конференции Водоканалов России Фото: Администрация Хабаровска

24 августа в Хабаровске стартовало пленарное заседание в рамках всероссийской XIV конференции Водоканалов.

- У хабаровского Водоканала есть наработки, заслуживающие всеобщего внимания. Он один из лучших в России, но и нам есть над чем работать, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.

Одним из насущных вопросов на заседании стало развитие водопроводно-канализационного хозяйства страны. С докладом по этой теме выступила Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

- Чтобы воплотить в жизнь все инвестиционные проекты Водоканалов, нужно 72,1 миллиарда рублей, но фактическое финансирование составляет 45,8 миллиарда. Без государственных инвестиций невозможно дальнейшее развитие, - сказала Елена Довлатова.

В качестве решения проблемы спикер предложила ввести льготные ставки по налогу на имущество построенных и обновленных объектов хозяйства. Также она озвучила идею о снижении ставки НДС до 10% на продажу питьевой воды и предложила учитывать зарплаты производственных рабочих в неподконтрольных расходах при формировании тарифа.

- Федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» продлены до 2030 года. Программа по Волге будет включена в новый госпроект «Оздоровление водных объектов России». В него также войдут Дон, Терек, Урал, Иртыш, Амур и другие реки. До 2030 года также продлится проект «Сохранение озера Байкал». Финансирование строительства очистных сооружений на водных объектах может начаться уже в 2025 году, - сказала Татьяна Волкова, замдиректора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Анна Клесова, директор департамента оперативного мониторинга объектов ЖКХ, рассказала о том, как проходит подготовка к программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Она запланирована на 2023-2027 годы. Регионы будут ежегодно получать по 150 миллиардов рублей.

Чтобы получить государственную помощь, регионам придется обеспечить 20-процентное софинансирование проектов из внебюджетных источников.

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