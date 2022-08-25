Мэр Хабаровска и советник губернатора обсудили возможности детского отдыха в городе Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы и советник губернатора края встретились, чтобы обсудить обращение жителей об организации детского отдыха в Хабаровске.

- Парки с аттракционами, игровые центры и бассейны любят посещать все ребята. Но эти развлечения стоят дорого. Не все родители готовы платить за такой досуг. Нужно подумать, как решить эту проблему, чтобы все дети имели возможность хорошо и весело провести время, - сказал Иван Рыбин.

По большей части проблема касается многодетных семей, когда родители не могут оплатить развлечения для всех ребят. Сергей Кравчук пообещал обратиться к городским депутатам и посмотреть статистику по многодетным семьям, чтобы не обойти вниманием каждую из них. Им будет предоставляться субсидия или льготный билет

- Также соберемся с бизнесменами, чтобы осудить эту тему на заседании Общественной палаты, - сказал Сергей Кравчук.

Раньше предприниматели уже участвовали в похожих акциях. Бизнесмены дарили многодетным семьям билеты на аттракционы и в развлекательные центры.

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