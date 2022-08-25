Косметический ремонт городских прудов закончится в Хабаровске к 1 мая

Косметический ремонт городских прудов закончится к 1 мая Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы встретился с советником губернатора Иваном Рыбиным, чтобы обсудить вопросы, волнующие хабаровчан. Одним из таких стал ремонт городских прудов, вокруг которого уже много месяцев ведутся разговоры.

- Там нужно много чего сделать: от чаш фонтанов до подпорных стен. Также нужно обновить брусчатку, обустроить новые зоны отдыха. Скорее всего, капремонт начнется в 2023 году, - сказал Сергей Кравчук.

Также мэр заявил, что косметический ремонт будет сделан раньше. Его планируют закончить к 165-му юбилею Хабаровска. Предварительно работы закончат к 1 мая 2023 года.

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