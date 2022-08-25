50 рублей в час: дефицит парковок может обернуться новыми расходами для хабаровчан

Мэр Хабаровска обсудил идею платных парковок с советником губернатора Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

На встрече с советником губернатора Хабаровского края Сергей Кравчук обсудил вопрос дефицита парковок в городе. Как один из вариантов решения проблемы рассматривается создание платных стоянок.

- Большие мегаполисы подошли к вопросу радикально. Там задрали цены за парковки до 400 рублей в час и даже больше, из-за чего многие люди не могут себе позволить такие расходы, - сказал Иван Рыбин, советник губернатора края.

В Хабаровске уже есть похожие парковки, только стоимость часа там гораздо ниже. На Фрунзе находится комплекс на 60 парковочных мест. Час стоит 50 рублей. Многие жители города пользуются этой стоянкой. По мнению Ивана Рыбина, нужно построить больше таких парковок. Нужно только найти место в городе для их строительства в местах с большой плотностью автомобилей. Этот вопрос в дальнейшем планируется вынести на обсуждение Общественной палаты города, следующее заседание которой состоится в начале сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.