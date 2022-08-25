Грозовой фронт придет в Хабаровский край 26 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Хабаровском крае в ближайшие три дня. По прогнозам, гроза в Хабаровске и близлежащих населенных пунктах начнется 26 августа. После этого фронт сместится в сторону Совгавани и Ванино.

- С 26 по 28 августа на большей территории края сохранится неустойчивая погода. В регионе пройдут сильные дожди и ливни с грозами,- рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Погодное буйство 26 августа больше всего затронет территории Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Солнечного, Амурского, Верхнебуреинского районов и района имени Полины Осипенко. В субботу, 27 августа, гроза придет в Советско-Гаванский и Ванинский районы. Конец недели будет испорчен ливнями у жителей Николаевского и Ульчского районов, куда дожди придут 28 августа.

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