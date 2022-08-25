Все больше молодых заемщиков предпочитают ипотеку от РСХБ

Аналитики «Россельхозбанка» изучили статистические данные по выдаче ипотечных кредитов за II квартал 2022 года в части клиентской активности людей молодого возраста и составили портрет молодого заемщика.

Средний возраст всех клиентов, оформляющих ипотеку в РСХБ, - 37 лет, однако около половины всех заявок (50,9%) приходится на людей молодого [1] возраста. Среднемесячный доход таких клиентов, получающих средства на счет в «Россельхозбанке», - 42940 рублей, а при этом размер ипотечного займа, предоставляемого им, варьируется от трех до четырех миллионов рублей.

Эксперты РСХБ также проанализировали, какие ипотечные продукты наиболее популярны у клиентов молодого возраста. Одним из востребованных ипотечных продуктов является «Сельская ипотека» - 55,9% от общего количества поступивших во II квартале 2022 года заявок.

Наиболее активно молодежь оформляет ипотеку в Москве (12,6%), Республике Башкирия (5,8%), Удмуртской Республике (5,2%), Республике Татарстан (4,6%) и Оренбургской области (4,3%).

- Изучение статистических данных помогает РСХБ значительно улучшить линейку кредитных продуктов, чтобы сделать их наиболее доступными и востребованными для разных категорий клиентов. Сейчас ипотека становится одной из важных ступеней в становлении состоявшимся человеком, а с повышением уровня финансовой грамотности населения молодежь не стесняется задавать вопросы, досконально изучать правила пользования тем или иным продуктом, что позволяет им получать максимальную выгоду от банковских услуг. Более того, молодежь - самая мобильная группа населения, которая спокойно относится к необходимости сменить место жительства в рамках одного города или даже к возможности переезда, - прокомментировала руководитель розничного направления бизнеса «Россельхозбанка» Светлана Вишнякова.

[1] Под молодыми понимаются люди, возраст которых на момент взятия ипотеки меньше 36 лет.