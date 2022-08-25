Житель Биробиджана вырвал дамскую сумочку из рук женщины и сбежал Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительнице Биробиджана, идущей ночью по улице Шолом-Алейхема, не повезло встретить на своем пути человека с недобрыми намерениями. 36-летний злоумышленник выхватил сумку из рук женщины и сбежал.

Разлука женщины с личным имуществом оказалась недолгой - спустя время мужчину задержали. Ситуация не стала его дебютом в нарушении закона - у задержанного уже была судимость за совершение кражи. Он не стал отрицать своей вины по новому эпизоду.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.