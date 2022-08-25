Зарегистрировать земельный участок в Хабаровском крае станет проще Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в крае упростят постановку участков земли на кадастровый учет. Предприниматели региона смогут воспользоваться опцией «под ключ» и выполнить процедуру всего за два действия. Нужно заключить договор с кадастровым инженером и забрать готовую выписку из Единого государственного реестра недвижимости. На данный момент эта процедура требует в два раза больше действий.

- Для постановки земельного участка на учет кадастровый инженер должен выполнить полевые геодезические измерения, подготовить и согласовать схему расположения участка на кадастровом плане, подготовить межевой план и передать его в управление Росреестра по Хабаровскому краю. Опция «под ключ» - это предоставление полного комплекса этих услуг в два касания. От заказчика потребуется только заключить договор, а потом забрать выписку, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Для граждан и организаций уже сейчас доступен вариант упрощения регистрации. Росреестр опубликовал рейтинги кадастровых инженеров, из которых можно узнать информацию о качестве работы инженера и определиться с выбором специалиста. Формирование подобных рейтингов позволяет повысить качество услуг и снижает риски при оформлении документов.

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