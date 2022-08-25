Адвокат и обвиняемый пытались подкупить свидетеля в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
42-летний мужчина и его адвокат - жители Совгавани и Хабаровска, пытались подкупить свидетеля по уголовному делу. Они хотели заставить его дать ложные показания в суде. Обвиняемый перевел на счет свидетеля 18 тысяч рублей, попросив его рассказать в суде выдуманную историю.
- Мужчина отказался идти на поводу у подкупщиков. Он рассказал полиции о попытках склонить его к даче ложных показаний, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинение в отношении двух фигурантов. Им грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.
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