Адвокат и обвиняемый пытались подкупить свидетеля в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний мужчина и его адвокат - жители Совгавани и Хабаровска, пытались подкупить свидетеля по уголовному делу. Они хотели заставить его дать ложные показания в суде. Обвиняемый перевел на счет свидетеля 18 тысяч рублей, попросив его рассказать в суде выдуманную историю.

- Мужчина отказался идти на поводу у подкупщиков. Он рассказал полиции о попытках склонить его к даче ложных показаний, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинение в отношении двух фигурантов. Им грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.

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