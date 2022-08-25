Гребень паводка проходит у Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 25 августа у Хабаровска проходит гребень паводка. По состоянию на утро четверга уровень воды в Амуре составил 481 сантиметр. Отметка неблагоприятных явлений находится на 450 сантиметрах. Сейчас пойма реки затоплена более чем на два метра. За последние сутки прирост уровня составил четыре сантиметра.

- В Хабаровске отмечаются подтопления в Индустриальном районе. На контроле у администрации улицы Богачева, Ремесленная, Алданская, Вилюйская, Прибрежная, Архаринская, Приемная, - рассказали в администрации города.

Сегодня по поручению Сергея Кравчука специалисты комитета по управлению Индустриальным районом вместе с участниками народной дружины «Юг» выехали на остров Большой Уссурийский. Там они проинформировали владельцев СНТ о предстоящем повышении уровня воды в Амуре.

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