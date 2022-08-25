День арбузов пройдет на ярмарке выходного дня в Хабаровске 27 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

27 августа в Хабаровске возле арены «Ерофей» жители города отметят День арбузов. Во время ярмарки выходного дня, которая проходит около спорткомплекса по субботам и воскресеньям, гости праздника смогут попробовать ароматные арбузы от местных фермеров. Организаторы обещают, что будет очень сочно и вкусно!

- Гостей ждут арбузы по низким ценам (от 20 рублей за килограмм) и их дегустация, развлекательная программа, розыгрыш 20 килограммов свежей фермерской продукции. На этот раз будут отдельно разыграны и «виновники торжества», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Праздник начнется в 10:30. Масштабная распродажа арбузов продлится до 14:00.

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