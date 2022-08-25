Михаил Дегтярев обсудил с президентом «Транснефти» совместную реализацию социальных инициатив Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор края Михаил Дегтярев встретился с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым в Москве. Обсудили дальнейшее сотрудничество правительства региона и компании, в том числе и в реализации социальных инициатив. Губернатор назвал холдинг одним из крупных налогоплательщиков края.

- Предприятие входит в перечень системообразующих организаций региона. Число трудоустроенных в компании на территории субъекта - порядка 1500 человек с зарплатой выше, чем в среднем на рынке, и гарантированным социальным пакетом. Мы очень ценим такой подход к созданию условий работы для наших граждан, - сказал Михаил Дегтярев.

«Транснефть - Дальний Восток» занимается реализацией социально значимых проектов в регионе. Компания финансирует детские мероприятия и восстанавливает общественные пространства. Так, «Транснефть» вложила в реконструкцию стадиона имени Ленина 224 миллиона рублей, восстановила спортблок школы в Солнечном на сумму 164 миллионов рублей и обновила одну из композиций в Гродековском музее.

На встрече губернатор края и президент компании договорились о поддержке местных профессиональных спортклубов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.