Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» взял в аренду игрока Премьер-лиги Юрия Бавина

Новичок команды выбрал номер 14 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

28-летний новичок хабаровского клуба родился в селе Салатное на Камчатке, но в совсем раннем возрасте с семьей переехал в Москву. Футбольная карьера Юрия Бавина началась со спортивной школы ЦСКА.

В составе московских «армейцев» полузащитник провел всего один матч. В 2014 году уехал играть в Португалию за клуб второй лиги «Униан Лейрия» из одноименного города. Вернувшись в Россию в 2016 году, Бавин пополнил состав «Зенита-2» и однажды привлекался в основной состав петербуржцев.

С 2017 года выступал за екатеринбургский «Урал» в Премьер-лиге. Полузащитника несколько раз отдавали в аренду. Так, Бавин успел поиграть в «Тамбове» и волгоградском «Роторе», в котором получил серьезную травму колена.

Физически восстановившись, игрок опорной зоны подписал соглашение со «СКА-Хабаровском» до конца сезона. Он уже прибыл в Казань, где временно базируется команда, и успел провести одну тренировку. В составе «красно-синих» Бавин будет играть под номером 14.

Дебют новичка может состояться уже в ближайшую субботу - 27 августа «СКА-Хабаровск» проведет матч с московским клубом «Родина».

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