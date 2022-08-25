Губернатор Хабаровского края обсудил борьбу с паводками с главой МЧС России Фото: Правительство Хабаровского края

Глава края Михаил Дегтярев встретился с министром МЧС России Александром Куренковым. Они обсудили несколько вопросов, среди которых была ситуация с паводком и спасательная операция моряков с барж.

Гребень паводка на данный момент проходит у Хабаровска. Возможно сохранение роста уровня воды в ближайшие дни. Спасатели ежедневно объезжают земельные участки, которые потенциально могут попасть в зону подтопления. МЧС находится на постоянной связи с главами районов и населенных пунктов.

Вторым вопросом, который обсудили на встрече, стала успешно завершившаяся операция по спасению моряков с четырех барж, сорвавшихся с якорей накануне.

- На суднах была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. С одной из барж сотрудники МЧС эвакуировали 38 граждан. Сейчас там остались лишь те, кто обеспечит ее обратную буксировку. Остальные три судна течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. И в настоящий момент опасность никому не угрожает, - рассказал Михаил Дегтярев.

Собственники плавсредств самостоятельно займутся их отбуксировкой.

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