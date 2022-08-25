35 социальных НКО получат гранты на сумму более 19 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе подвели итоги ежегодного конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета. В этом году победили 35 организаций - они получат гранты на общую сумму более 19 миллионов рублей.

- В этот раз со своими проектами в конкурсе участвовали 100 организаций. Все они прошли оценку конкурсной комиссии, после чего был составлен рейтинг. СОНКО, занявшие в нем первые 35 позиций, и получат поддержку из средств краевого бюджета и Фонда президентских грантов, из которых в равных долях сформирован общий призовой фонд конкурса, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Самые крупные гранты на сумму 700 тысяч рублей получат две организации - семейная Община коренного малочисленного народа Севера «Лантарь» и региональное отделение «Поискового движения России» в Хабаровском крае. Община потратит деньги на создание выставочной экспозиции «Окно в кочевье» и сайт для рекламы изделий, изготовляемых оленеводами. «Поисковое движение России» планирует провести обучение активистов-поисковиков навыкам и компетенциям, которые поспособствуют развитию поисковых отрядов на местах.

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