К концу года в Прибрежном микрорайоне Хабаровска появится детская поликлиника

Губернатор Хабаровского края обсудил борьбу с паводками с главой МЧС России
Фото: Правительство Хабаровского края
Министр строительства региона Олег Сутурин проверил, как продвигается строительство детской поликлиники в микрорайоне «Строитель». На объекте завершились строительно-монтажные, кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений и монтаж внутренних противопожарных систем. Глава минстроя оценил качество работы и благоустройство территории.
- В ходе строительства мы столкнулись с определенными проблемами, связанными с пандемией: не хватало рабочих рук, были вопросы с финансированием. Все проблемные вопросы удалось решить, - рассказал Олег Сутурин.
Стоимость строительства составила 940 миллионов рублей, объект планируют сдать до конца года. Принять первых пациентов в поликлинике смогут в марте 2023 года, когда учреждение получит лицензию.
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