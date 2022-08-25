Более 90 тысяч человек прошли диспансеризацию в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Диспансеризацию в Хабаровском крае возобновили с момента спада заболеваемости коронавирусом - с начала марта этого года. За это время обследования прошли более 90 тысяч жителей. Около 200 тысяч человек специалисты планируют обследовать до конца года.

Людям старше 40 лет рекомендуют проходить обследования ежегодно, а жителям от 18 до 39 лет - раз в три года.

- По мере взросления человека увеличивается и перечень медицинских обследований. Сначала необходимо записаться к терапевту, который соберет сведения от обследуемого, измерит рост, вес, направит на сдачу крови для выявления уровня холестерина, глюкозы. Затем человек проходит ЭКГ и флюорографию, - рассказал Алексей Веселов, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края.

При выявлении у пациента отклонений на первом этапе обследований его направляют к узкопрофильному специалисту на дополнительное обследование. Чаще всего диспансеризацию проходят пожилые люди.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поликлиниках региона обновляют оборудование. В 2021-2022 годах в учреждениях появилось более 30 аппаратов УЗИ, девять флюорографов, 13 маммографов и 10 рентген-аппаратов.

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