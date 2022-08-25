В Хабаровском крае реализуют национальный проект «Экология» Фото: Иван МАКЕЕВ

Основными задачами национального проекта «Экология» стали охрана окружающей среды и экологическая безопасность. План проекта утвердили в октябре 2020 года, а его концепция будет действовать до 2030 года. В 2021 году утвердили план научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы.

В рамках нацпроекта открыли два государственных природных заказника - «Тугурский имени Миддендорфа» и «Майский». За счет появления заказников площадь краевого заповедного фонда увеличилась до 8,8 миллиона гектаров и на данный момент составляет 11,2% от всей территории.

- «Майский» заказник должен стать резерватором малонарушенных экосистем западного Приохотья, он расположен в бассейне реки Мая. Эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Волонтеры приняли участие в расчистке берегов водоемов. Планируется очистить не менее 700 километров берегов края к 2030 году. В 2022 году планируют очистить 150 километров берегов.

Еще одной важной задачей стало оздоровление реки Амур. Министерство природных ресурсов подготовило проект мероприятий на период до 2027 года.

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