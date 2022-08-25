В Хабаровске прошла конференция Водоканалов России
Фото: Администрация Хабаровска
На Конференции Водоканалов России оценили работу мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Хабаровску и Водоканалу подарили памятные статуэтки. Мэр поблагодарил участников конференции и упомянул о важности таких встреч.
- Я очень признателен награде и очень рад, что нашу работу оценили по достоинству. Нам действительно есть, что рассказать, что показать. Мы стараемся совершенствовать хабаровский Водоканал, в том же направлении идут и другие города. Ведь все мы понимаем, что развитие Водоканалов - это здоровье нации, это комфортные условия для наших жителей на тех территориях, где они проживают», - сказал Сергей Кравчук.
На конференции Водоканалов ежегодно обсуждают проблемы и перспективы развития. Следующую конференцию планируют провести в Екатеринбурге.
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