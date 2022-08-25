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Общество25 августа 2022 9:29

В Хабаровске прошла конференция Водоканалов России

На встрече отметили работу мэра города
Диана КАЦКО
В Хабаровске прошла конференция Водоканалов России

В Хабаровске прошла конференция Водоканалов России

Фото: Администрация Хабаровска

На Конференции Водоканалов России оценили работу мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Хабаровску и Водоканалу подарили памятные статуэтки. Мэр поблагодарил участников конференции и упомянул о важности таких встреч.

- Я очень признателен награде и очень рад, что нашу работу оценили по достоинству. Нам действительно есть, что рассказать, что показать. Мы стараемся совершенствовать хабаровский Водоканал, в том же направлении идут и другие города. Ведь все мы понимаем, что развитие Водоканалов - это здоровье нации, это комфортные условия для наших жителей на тех территориях, где они проживают», - сказал Сергей Кравчук.

На конференции Водоканалов ежегодно обсуждают проблемы и перспективы развития. Следующую конференцию планируют провести в Екатеринбурге.

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