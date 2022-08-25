Хабаровский судостроительный завод строит два краболовных судна. Фото: сообщество Вконтакте АО «ОСК».

На Хабаровском судостроительном заводе продолжают строить два краболовных судна проекта 03141 для магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл».

- У причалов предприятия ведется достройка первого судна серии – «Омолон», а в цехе начались работы по покраске второго судна – «Кедон», - рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Краболовы строят для добывания крабов и креветок с помощью ловушек, хранения улова в надлежащих условиях и транспортировки продукта в порт.

Строительство краболовов на ХСЗ проходит в рамках программы «Квоты под киль», которая направлена на развитие рыболовства в России, а также на поддержку отечественных судостроительных заводов.

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